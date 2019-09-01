Дерби Северного Лондона: онлайн матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

Команды проведут двухсотый матч в своей истории

4 тур чемпионата Англии по футболу завершит сегодня дерби северного Лондона. "Арсенал" на своем поле принимает "Тоттенхэм". Это будет 200-й поединок в истории команд. У "канониров" – 82 победы, у "шпор" – 64, еще 52 матча завершились вничью. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени, мы проведем онлайн трансляцию матча.

Букмекеры о матче. В конторах небольшие фавориты "канониры". Котировки на победу "Арсенала" – 2.50, на ничью – 3.60, на победу "Тоттенхэма" – 2.70. В процентах шансы таковы: 38% – 27% – 35%.

Интересно, что в прошлом сезоне обе команды играли в финалах еврокубков.

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"Арсенал" проиграл Лигу Европы "Челси":

"Тоттенхэм" уступил в Лиге чемпионов "Ливерпулю":

Таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 1 0 14-3 10 2 ЛИВЕРПУЛЬ 3 3 0 0 9-3 9 3 ЛЕСТЕР 4 2 2 0 6-3 8 4 КРИСТАЛ ПЭЛАС 4 2 1 1 3-2 7 5 ВЕСТ ХЭМ 4 2 1 1 6-7 7 6 АРСЕНАЛ 3 2 0 1 4-4 6 7 МЮ 4 1 2 1 7-4 5 8 ШЕФФИЛД 4 1 2 1 5-5 5 9 ЧЕЛСИ 4 1 2 1 6-9 5 10 БЕРНЛИ 3 1 1 1 5-3 4 11 ТОТТЕНХЭМ 3 1 1 1 5-4 4 12 ЭВЕРТОН 3 1 1 1 1-2 4 13 САУТГЕМПТОН 4 1 1 2 4-6 4 14 НЬЮКАСЛ 4 1 1 2 3-5 4 15 БОРНМУТ 4 1 1 2 5-8 4 16 БРАЙТОН 4 1 1 2 4-7 4 17 ВУЛВЕРХЭМПТОН 3 0 3 0 2-2 3 18 АСТОН ВИЛЛА 4 1 0 3 4-6 3 19 НОРВИЧ 4 1 0 3 6-10 3 20 УОТФОРД 4 0 1 3 2-8 1

Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.

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