Дерби Северного Лондона: онлайн матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

4 тур чемпионата Англии по футболу завершит сегодня дерби северного Лондона. "Арсенал" на своем поле принимает "Тоттенхэм". Это будет 200-й поединок в истории команд. У "канониров" – 82 победы, у "шпор" – 64, еще 52 матча завершились вничью. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени, мы проведем онлайн трансляцию матча.
Букмекеры о матче. В конторах небольшие фавориты "канониры". Котировки на победу "Арсенала" – 2.50, на ничью – 3.60, на победу "Тоттенхэма" – 2.70. В процентах шансы таковы: 38% – 27% – 35%.
Интересно, что в прошлом сезоне обе команды играли в финалах еврокубков.
"Арсенал" проиграл Лигу Европы "Челси":
"Тоттенхэм" уступил в Лиге чемпионов "Ливерпулю":
Таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|1
|0
|14-3
|10
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|3
|ЛЕСТЕР
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|4
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|5
|ВЕСТ ХЭМ
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|6
|АРСЕНАЛ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7
|МЮ
|4
|1
|2
|1
|7-4
|5
|8
|ШЕФФИЛД
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9
|ЧЕЛСИ
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|10
|БЕРНЛИ
|3
|1
|1
|1
|5-3
|4
|11
|ТОТТЕНХЭМ
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|12
|ЭВЕРТОН
|3
|1
|1
|1
|1-2
|4
|13
|САУТГЕМПТОН
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|14
|НЬЮКАСЛ
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|15
|БОРНМУТ
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|16
|БРАЙТОН
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|17
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|19
|НОРВИЧ
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|20
|УОТФОРД
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.
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