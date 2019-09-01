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Дерби Северного Лондона: онлайн матча "Арсенал" – "Тоттенхэм"

1 сентября, 10:17

Команды проведут двухсотый матч в своей истории

4 тур чемпионата Англии по футболу завершит сегодня дерби северного Лондона. "Арсенал" на своем поле принимает "Тоттенхэм". Это будет 200-й поединок в истории команд. У "канониров" – 82 победы, у "шпор" – 64, еще 52 матча завершились вничью. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени, мы проведем онлайн трансляцию матча.

Букмекеры о матче. В конторах небольшие фавориты "канониры". Котировки на победу "Арсенала" – 2.50, на ничью – 3.60, на победу "Тоттенхэма" – 2.70. В процентах шансы таковы: 38% – 27% – 35%.

Интересно, что в прошлом сезоне обе команды играли в финалах еврокубков.

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Таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1МАНЧЕСТЕР СИТИ431014-310
2ЛИВЕРПУЛЬ33009-39
3ЛЕСТЕР42206-38
4КРИСТАЛ ПЭЛАС42113-27
5 ВЕСТ ХЭМ42116-77
6 АРСЕНАЛ32014-46
7 МЮ41217-45
8 ШЕФФИЛД41215-55
9 ЧЕЛСИ41216-95
10 БЕРНЛИ31115-34
11 ТОТТЕНХЭМ31115-44
12 ЭВЕРТОН31111-24
13 САУТГЕМПТОН41124-64
14 НЬЮКАСЛ41123-54
15 БОРНМУТ41125-84
16 БРАЙТОН41124-74
17 ВУЛВЕРХЭМПТОН30302-23
18 АСТОН ВИЛЛА41034-63
19 НОРВИЧ41036-103
20 УОТФОРД40132-81

Напомним, чемпион Англии "Манчестер Сити" накануне попал к "Шахтеру" в группу Лиги чемпионов. Соперники будут играть друг с другом в главном еврокубке уже третий год кряду.

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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