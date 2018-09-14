"Десна" минимально обыграла "Арсенал" в чемпионате Украины

Сегодня восьмой тур чемпионата Украины по футболу открыли новички Премьер-лиги – черниговская Десна на своем поле принимала киевский "Арсенал".

Хозяевам поля удался быстрый гол. "Десна" открыла счет на восьмой минуте, после того как подачу с фланга замкнул головой Артем Фаворов. Далее команды создавали полумоменты у чужих ворот. Чуть больше было шансов у "Десны", иногда и "канониры" огрызались. Но до взятия ворот больше так и не дошло. Победа "Десны" – 1:0.

Таким образом, черниговский клуб, до матчей конкурентов, вошел в первую шестерку команд УПЛ. А вот "Арсенал" остался на последнем месте в Премьер-лиге.

Напомним, что в этом туре нас ждут два суперматча чемпионата Украины. В одном сойдутся первая и вторая команды нынешнего первенства, в другом – третья и четвертая. В субботу "Александрия" принимает "Шахтер", а в воскресенье "Заря" играет с "Динамо".

Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех сыгранных матчей доступна на нашем сайте в соответствующем разделе.