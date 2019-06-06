"Десна" объявила о подписании контракта с Калитвинцевым

Бывший полузащитник "Динамо" перешел в черниговский клуб на два года

Калитвинцев уже в Чернигове. Фото: ФК "Десна" Чернигов

Первый летний трансфер совершила черниговская "Десна". Клуб объявил о подписании контракта с 26-летним воспитанником киевского "Динамо" Владиславом Калитвинцевым. Соглашение с полузащитником рассчитано на два года.

"По окончании сезона я получил статус свободного агента и практически сразу получил несколько хороших предложений по продолжению карьеры. Но вариант с "Десной" был для меня в приоритете – перед командой ставят серьезные задачи, в клубе хорошие перспективы и я надеюсь, что стану важной частью черниговской команды", - заявил Калитвинцев.

Напомним, что зимой Калитвинцев перешел в киевский "Арсенал" в составе которого сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Ранее мы писали, что "Динамо" достигло соглашения с австрийской "Аустрией" о трансфере 23-летнего опорного полузащитника/центрального защитника Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Напомним, что сегодня в Лиге наций будет сыгран второй полуфинал: онлайн матча Голландия – Англия.

А вчера первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

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