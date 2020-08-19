"Десна" определилась со стадионом для первого домашнего матча в еврокубках

Черниговская "Десна" официально сообщила, что первый в своей истории домашний еврокубковый матч сыграет на фартовой для сборной Украины "Арене Львов". "Сотрудники "Десны" уже прошли обучение на львовском стадионе под руководством представителей УЕФА", – добавили в клубе.

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Напомним, что в прошлом, дебютном для себя, чемпионате Украины "Десна" до предпоследнего тура претендовала на второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов, и до последнего тура – на третью строчку, гарантирующую пропуск в групповой раунд Лиги Европы. Однако в итоге черниговцы проиграли борьбу "Динамо" и "Заре", финишировав в турнирной таблице УПЛ четвертыми.

"Десна" стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, который пройдет 24 сентября. Соперник – еще не известен. Эта стадия будет состоять из одного матча, а не двух, поэтому есть риск, что черниговцы так и не смогут сыграть на "Арене-Львов". Все будет зависеть от жеребьевки.

Реклама "Арена Львов" / Фото: ФФУ

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Отметим, что на своем родном черниговском стадионе имени Юрия Гагарина "Десна" не может играть еврокубки, так как эта арена не соответствует требованиям УЕФА.

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