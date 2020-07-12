"Десна" – "Шахтер": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 12 июля, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина проходит важный матч чемпионата Украины по футболу в ТОП-6. "Десна", которая борется с "Зарей" и "Динамо" за второе место и пропуск в Лигу чемпионов, принимает на своем поле чемпиона страны "Шахтер". Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Десна" – "Шахтер" онлайн можно на нашем сайте.
"Десна" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины
Трансляция матча "Десна" – "Шахтер"
В текущем сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее оказывался "Шахтер". Но не скажешь, что победы "горнякам" доставались легко. Например, в феврале донецкий клуб вырвал победу благодаря голу Марлоса лишь на 95-й минуте.
Читайте также: Благодаря "Динамо" "Десна" впервые пробилась в еврокубки: последствия финала Кубка Украины
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом и сегодняшнего матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.33, на ничью – 3.48, на победу "Десны" – 2.88.
Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv
Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Десну" в июне (3:2)
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк