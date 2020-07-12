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"Десна" – "Шахтер": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

12 июля, 19:01

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите поединок в Чернигове между претендентом на путевку в Лигу чемпионов и чемпионом страны

В воскресенье, 12 июля, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина проходит важный матч чемпионата Украины по футболу в ТОП-6. "Десна", которая борется с "Зарей" и "Динамо" за второе место и пропуск в Лигу чемпионов, принимает на своем поле чемпиона страны "Шахтер". Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Десна" – "Шахтер" онлайн можно на нашем сайте.

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"Десна" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

Трансляция матча "Десна" – "Шахтер"

В текущем сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее оказывался "Шахтер". Но не скажешь, что победы "горнякам" доставались легко. Например, в феврале донецкий клуб вырвал победу благодаря голу Марлоса лишь на 95-й минуте.

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Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом и сегодняшнего матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.33, на ничью – 3.48, на победу "Десны" – 2.88.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Десну" в июне (3:2)

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трансляция чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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