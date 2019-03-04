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Десять основных игроков "МЮ" могут пропустить ответный матч Лиги чемпионов

Сегодня, 16:18

Накануне ответного поединка 1/8 финала манкунианцы испытывают серьезные проблемы с составом

Погба пропустит матч из-за дисквалификации
Погба пропустит матч из-за дисквалификации. Фото: AFP
Десять основных игроков "МЮ" могут пропустить ответный матч Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d34/f47/5c7d34f471a83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d34/f47/5c7d34f471a83.jpg Футбол Накануне ответного поединка 1/8 финала манкунианцы испытывают серьезные проблемы с составом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" существуют серьезные кадровые проблемы. Десять основных игроков "МЮ", вероятно, не смогут сыграть во французской столице.

"Красные дьяволы" на своем поле уступили со счетом – 0:2, и на "Парк де Пренс" не смогут выйти дисквалифицированный Поль Погба, а также травмированные Антонио Марсиаль, Неманья Матич, Джесси Лингард, Хуан Мата, Андер Эррера, Маттео Дармиан, Фил Джонс и Антонио Валенсия. Алексис Санчес также получил травму в матче против "Саутгемптона" в субботу, поэтому также, скорее всего, пропустит поединок с парижанами в среду.

Большие надежды были на восстановление Антони Марсьяля, однако французский нападающий все еще не готов играть.

"Антони не будет готов к матчу. Я не могу рисковать им в таком поединке. Он все еще не тренируется, поэтому я не думаю, что у него есть шанс сыграть", – заявил Сульшер.

Напомним, что 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с "Челси":

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Тег Лига чемпионов, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед

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