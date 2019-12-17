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Десятки миллионов плюсом: стало известно, сколько заработал "Шахтер" за Лигу чемпионов

17 декабря, 18:40

Из них только 5,4 миллиона "горняки" получили за матчи с "Аталантой", "Манчестер Сити" и "Динамо"

"Шахтер" Донецк

"Шахтер" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов уступил "Аталанте" и теперь продолжит борьбу за евротрофей в 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой". Но уже можно посчитать призовые "горняков" за выступление в группе самого престижного клубного турнира. Как сообщает SwissRamble, за участие в групповом раунде командам в сумме выплатят 488 млн евро (25%), за результаты 585 млн евро (30%), ТВ-пул 292 млн евро (15%) и бонусы за коэффициенты УЕФА составят 585 млн евро (30%).

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Таким образом, "Шахтер" должен получить призовые в размере 44,2 миллиона евро. 15,25 млн из них составит обязательная выплата за участие в групповом раунде, 2,7 млн – за победу над "Аталантой" и столько же – 2,7 млн – за две ничьи с загребским "Динамо" и одну – с "Манчестер Сити". Еще 300 тысяч евро "горнякам" полагается в качестве бонусов, а дополнительных 23,3 млн клубу достанется за позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА.

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Шахтер – Аталанта

Шахтер – Аталанта / Фото: Reuters

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Ранее мы сообщали, что на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. На следующий же день после жеребьевки 1/16 финала чемпион Украины начал продажу билетов на домашний поединок против португальского клуба, который состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55.

Также мы уже сообщали, чтоУЕФА обнародовал схему распределения прибыли в Лиге чемпионов.

Смотрите также обзор матча Лиги чемпионов "МанСити" – "Шахтер"- 1:1

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