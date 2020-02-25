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Детали допингового "бана" Беседина: стало известно, когда Артем вернется к тренировкам "Динамо"

25 февраля, 18:31

Несмотря на год дисквалификации, уже осенью форвард сможет участвовать в тренировочном процессе клуба

Стало известно, когда к тренировкам с "Динамо" сможет вернуться форвард команды Артем Беседин. Напомним, во вторник стало известно о решении УЕФА, согласно которому Беседин за допинг дисквалифицирован на один год. Этот срок начинает исчисляться с 19 декабря 2019 года.

Учитывая, что два месяца игрок уже пропустил и что за два месяца до конца срока дисквалификации он уже сможет тренироваться с командой, то вне тренировочного процесса "Динамо" 23-летнему Беседину осталось находиться всего еще 8 месяцев.

Если "Динамо" оспорит решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны, сроки отстранения могут еще измениться. Обращаться ли туда, в киевском клубе определятся после ознакомления с полным текстом вердикта по Беседину Европейского футбольного союза.

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Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

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Источник: Динамомания

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