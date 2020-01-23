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"Дети откажутся носить футболки "МЮ": легенда "Юнайтед" раскритиковал клуб после позорного проигрыша

23 января, 09:22

Рио Фердинанд считает, что это все позор

Рио Фердинанд

Рио Фердинанд / Фото: Instagram

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил разочарование игрой "красных дьяволов" в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли", завершившемся победой гостей со счетом 2:0.

"Дети в школах по всей Англии теперь не будут носить футболки "Юнайтед". Они не захотят прийти на стадион и поддержать команду после того, что мы увидели. Этого не произойдет. Болельщики уходят с трибун на 85-й минуте. Это позор", – цитирует Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.

"Манчестер Юнайтед", набрав 34 очка и потерпев второе поражение подряд, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков.

Ранее мы писали, что фанат "МЮ" разуверился в команде и готов пойти на кардинальные меры, после которых его возненавидит весь Манчестер. Болельщик готов болеть за принципиального соперника "Красных дьяволов".

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "АЗ" Алкмаар – 4:0

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд

Источник: Сегодня|Спорт

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