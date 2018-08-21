Перед жеребьевкой Лиги чемпионов Бекхэма наградит президент УЕФА

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, выступавший в бытность игроком за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан" и "ПСЖ", получит специальную награду от президента Союза европейских футбольных ассоциаций за вклад в развитие футбола. Как отмечается на сайте УЕФА, Бекхэм получит награду на вечере организации в Монако 30 августа после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Награда президента УЕФА признает выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества. Я выбрал Дэвида Бекхэма в качестве получателя награды в этом году, потому что он был глобальным послом в футболе, продвигая игру и все ее ценности во всех уголках планеты. Бекхэм – настоящая футбольная икона своего поколения", – заявил по этому поводу президент УЕФА Александер Чеферин.

Бекхэм выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2003 годы и в месте с манкуниацами шесть раз становился чемпионом Англии (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), также дважды выигрывал Кубок страны и победил в Лиге чемпионов в 1999 году. После до 2007 года англичанин выступал за "Реал" и с ним стал чемпионом Испании в мае 2007 года. Из "Реала" Бекхэм перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси", а также играл на правах аренды за "Милан" и "ПСЖ".

В составе сборной Англии Бекхэм провел 115 матчей, забив 17 мячей. Бекхэм завершил карьеру игрока в 2013 году.

Напомним, что недавно в сети появилась эмблема нового клуба Бекхэма в США. ФК "Майами" начнет выступление в MLS в 2020 году.