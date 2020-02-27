Дэвид Бекхэм замахнулся на невероятное: объединить Роналду и Месси в одной команде

В ближайшее время стартует чемпионат США по футболу (MLS). Впервые в нем сыграет "Интер" (Майами) – клуб, совладельцем которого выступает знаменитый в прошлом полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Накануне старта сезона 44-летний функционер поделился амбициозными планами. Читайте о том, что Роналду впервые в 2020 году не забил мяч в официальном матче.

В частности Бекхэм удивил, казалось бы, невероятным пожеланием:

"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. Мы находимся в контакте с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. И, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе. "Интер" (Майами) неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении".

Свой первый матч "Интер" проведет в ближайший понедельник, 2 марта, на выезде против победителя прошлого регулярного сезона – "Лос-Анджелеса".

Читайте, как Месси ответил на критику в его адрес.

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