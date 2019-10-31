Девушка-арбитр ради селфи с обладателем "Золотого мяча" остановила матч и показала игроку желтую карточку

Кака не был против того, чтобы сделать фото

Кака / Фото: Instagram

В Хайфе состоялся благотворительный "Матч мира", в котором встретились футболисты-ветераны из Бразилии и Израиля.

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В этом поединке участие приняли легендарные личности, среди которых были Роналдиньо, Кака и Ривалдо. Поединок закончился со счетом 4:2 в пользу бразильцев.

Самый забавный эпизод произошел на 51-й минуте встречи.

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Девушка-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем достала смартфон и сделала селфи со знаменитым футболистом, чемпионом мира 2002 года.

Кстати, другая звезда сборной Бразилии пролетел мимо "Золотого мяча". Определились все номинанты на "Золотой мяч" 2019 года. Среди них — 30 исполнителей, но не нашлось места нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару.

Обладатель "Золотого мяча"-2019 станет известен на церемонии в Париже 2 декабря.

Также отметим, что действующий обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе отметился ужасным достижением. Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

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