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Девушка-двойник Тины Кароль сделает отцом футболиста сборной Украины

Сегодня, 17:43

Интересное положение очаровательной супруги полузащитника "Ференцвароша" засветил его агент

Иван Петряк ( в центре), его беременная жена и агент игрока
Иван Петряк ( в центре), его беременная жена и агент игрока. Фото: Facebook
Девушка-двойник Тины Кароль сделает отцом футболиста сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/10c/80f/5c910c80f1256.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/10c/80f/5c910c80f1256.png Футбол Интересное положение очаровательной супруги полузащитника "Ференцвароша" засветил его агент

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Иван Петряк ждет пополнения в семье. Агент Иван Пироженко, представляющий интересы Петряка, опубликовал в Facebook фотографию, на которой можно заметить, что жена Ивана Юлия – беременна. Вскоре 25-летний Иван впервые станет отцом. Отметим, что супруги официально оформили свои отношения в 2016 году.

Интересно, что недавно Юлия Петряк выложила в Instagram фото, на котором она поразительно похожа на певицу Тину Кароль. Когда жене резервиста сборной Украины об этом написал один из ее подписчиков, Юлия поблагодарила за комплимент. 


Юлия Петряк очень похожа на Тину Кароль. Фото Instagram

В нынешнем чемпионате Венгрии Иван Петряк сыграл 26 матчей и забил 6 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро. 

Как сообщалось, ранее отцом уже в четвертый раз стал голкипер сборной Украины Андрей Пятов. Жена, которую тоже зовут Юлия, подарила вратарю, уже имевшему трех дочек, сына. 

Позже Андрей Пятов признался в комментарии "Сегодня", что назвал своего сына Львом в честь легендарного вратаря Льва Яшина.

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Тег Иван Петряк, Иван Пироженко

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Сегодня|Спорт

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