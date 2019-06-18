Девушка Конопли и фартовая бритва Петракова: закулисье приезда в Украину чемпионов мира по футболу

Все подробности возвращения на родину нашей молодежной сборной, ставшей лучшей на планете среди 20-летних

Раньше такое звучало разве что в грустных шутках. Но привыкайте, с субботы Украина - чемпион мира по футболу. Сборная U20, переиграв в финале Южную Корею (3:1), стала победителем молодежного ЧМ в Польше. После торжественной встречи в аэропорту – с традиционными караваем и душем из шампанского – встреча новоявленных чемпионов мира продолжилась в Доме футбола.

Автобус с командой подъехал почти к зданию, и герои ЧМ-2019 по одному выходили на чемпионскую ковровую дорожку, проложенную к крыльцу. Все проходило под бравурные дроби оркестра девушек-барабанщиц, залпы пиропушек и аплодисменты встречающих. Последним по живому коридору проследовал капитан Валерий Бондарь с завоеванным трофеем. Собравшуюся на ступеньках команду ждала короткая фотосессия и дождь из сине-желтого конфетти.

Видеообзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Перед началом официальной части церемонии на большом экране конференц-зала показали саммари всех матчей подопечных Александра Петракова на турнире. Глава УАФ Андрей Павелко вспомнил, как ровно год назад в этом же зале поздравлял команду с выходом в финальную часть ЧМ: "Прошел год, мы снова здесь – и у нас фантастические эмоции". После чего все игроки сборной U20 получили удостоверения и значки "Мастер спорта международного класса" и медали УАФ "За заслуги". А на вопрос "Сегодня" о денежном вознаграждении для чемпионов Андрей Павелко ответил: "Я никогда это не комментирую. Но поверьте, игроки всегда будут получать удовольствие от завоеванных титулов".

"Травма голеностопа, полученная в игре с Колумбией, о себе напоминает. Сейчас буду ехать на обследование, – признался нам защитник Денис Попов. – Врачи перед полуфиналом поколдовали, игрушку отыграл нормально, но потом чувствую – что-то не так. Поэтому, может, и к лучшему, что я не играл (был дисквалифицирован в финале. – Авт.). Может, в таком состоянии я не помог, а помешал бы выиграть".

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

Украинцы привезли с молодежного мундиаля и несколько индивидуальных призов. Андрея Лунина (он, к слову, не прилетел с командой, сразу из Польши отправившись в отпуск) признали лучшим вратарем турнира. Даниил Сикан, забив на ЧМ 4 гола, получил "Серебряную бутсу" ("Золотая" у норвежца Эрлинга Холанда – 9 мячей, и все – Гондурасу), а Сергей Булеца – "Серебряный мяч" (лучшим игроком назвали корейца Ли Кан Ина). Кстати, поговаривают, что следующий сезон Булеца проведет в аренде в СК "Днепр-1" – как и Супряга.

Пас на пассию. Лучший ассистент сборной (4) Ефим Конопля. Фото – А.Приходько

А наставник чемпионов Александр Петраков, признавшийся "Сегодня", что во время ЧМ брился лишь дважды – выиграв группу и победив в финале, уже объявил, что принимает сборную Украины U16. "У нас была единая дружная семья. Мы стали друг другу как родные, и очень жаль, что приходится расставаться", – сказал он с грустью. В нынешнем виде команда U20 прекращает существование, но часть игроков Руслан Ротань привлечет в сборную U21.

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