Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Девушка Конопли и фартовая бритва Петракова: закулисье приезда в Украину чемпионов мира по футболу

18 июня, 12:00

Все подробности возвращения на родину нашей молодежной сборной, ставшей лучшей на планете среди 20-летних


Раньше такое звучало разве что в грустных шутках. Но привыкайте, с субботы Украина - чемпион мира по футболу. Сборная U20, переиграв в финале Южную Корею (3:1), стала победителем молодежного ЧМ в Польше. После торжественной встречи в аэропорту – с традиционными караваем и душем из шампанского – встреча новоявленных чемпионов мира продолжилась в Доме футбола.

Автобус с командой подъехал почти к зданию, и герои ЧМ-2019 по одному выходили на чемпионскую ковровую дорожку, проложенную к крыльцу. Все проходило под бравурные дроби оркестра девушек-барабанщиц, залпы пиропушек и аплодисменты встречающих. Последним по живому коридору проследовал капитан Валерий Бондарь с завоеванным трофеем. Собравшуюся на ступеньках команду ждала короткая фотосессия и дождь из сине-желтого конфетти.

Видеообзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Перед началом официальной части церемонии на большом экране конференц-зала показали саммари всех матчей подопечных Александра Петракова на турнире. Глава УАФ Андрей Павелко вспомнил, как ровно год назад в этом же зале поздравлял команду с выходом в финальную часть ЧМ: "Прошел год, мы снова здесь – и у нас фантастические эмоции". После чего все игроки сборной U20 получили удостоверения и значки "Мастер спорта международного класса" и медали УАФ "За заслуги". А на вопрос "Сегодня" о денежном вознаграждении для чемпионов Андрей Павелко ответил: "Я никогда это не комментирую. Но поверьте, игроки всегда будут получать удовольствие от завоеванных титулов".

"Травма голеностопа, полученная в игре с Колумбией, о себе напоминает. Сейчас буду ехать на обследование, – признался нам защитник Денис Попов. – Врачи перед полуфиналом поколдовали, игрушку отыграл нормально, но потом чувствую – что-то не так. Поэтому, может, и к лучшему, что я не играл (был дисквалифицирован в финале. – Авт.). Может, в таком состоянии я не помог, а помешал бы выиграть".

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

Украинцы привезли с молодежного мундиаля и несколько индивидуальных призов. Андрея Лунина (он, к слову, не прилетел с командой, сразу из Польши отправившись в отпуск) признали лучшим вратарем турнира. Даниил Сикан, забив на ЧМ 4 гола, получил "Серебряную бутсу" ("Золотая" у норвежца Эрлинга Холанда – 9 мячей, и все – Гондурасу), а Сергей Булеца – "Серебряный мяч" (лучшим игроком назвали корейца Ли Кан Ина). Кстати, поговаривают, что следующий сезон Булеца проведет в аренде в СК "Днепр-1" – как и Супряга.

Пас на пассию. Лучший ассистент сборной (4) Ефим Конопля. Фото – А.Приходько

А наставник чемпионов Александр Петраков, признавшийся "Сегодня", что во время ЧМ брился лишь дважды – выиграв группу и победив в финале, уже объявил, что принимает сборную Украины U16. "У нас была единая дружная семья. Мы стали друг другу как родные, и очень жаль, что приходится расставаться", – сказал он с грустью. В нынешнем виде команда U20 прекращает существование, но часть игроков Руслан Ротань привлечет в сборную U21.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков, Даниил Сикан

Вы сейчас просматриваете новость " Девушка Конопли и фартовая бритва Петракова: закулисье приезда в Украину чемпионов мира по футболу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наследники Срны, Мораеса и Цыганкова: кем станут герои "золотой" сборной Украины U20

Сегодня, 10:48

Звезды или метеориты – что ждет Супрягу, Сикана, Попова и Цитаишвили после выигрыша молодежного ЧМ

Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

Вчера, 13:27

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Парад «крутых тачек» в Одессе. Фоторепортаж

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Полиция куплена"

Пять морозных фильмов для жаркого лета

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Вчера, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

16 июня, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Саакашвили показал свой дом под Киевом

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь