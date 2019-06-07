Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, получает угрозы, а сам футболист теряет спонсоров

Бразильский футболист вляпался в громкий скандал

Неймар. Фото: AFP

Адвокат бразильской модели Наджилы Триндаде, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании и нападении, сообщил о том, что его клиентке поступают телефонные угрозы со стороны "влиятельных людей", сообщает sport.es.

Ранее Триндаде, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Позже в СМИ появилась информация, что она изменила свои показания.

"Ей уже позвонили по телефону и сказали, что она не продержится долго. Звонил известный адвокат, который занимается уголовными делами в Бразилии. Он говорит, что ее посадят в тюрьму", – приводит слова адвоката девушки sport.es.

Добавим, что сам форвард сборной Бразилии в четверг дал показания по делу об изнасиловании. Сообщается, что Неймар в отделении полиции в Рио-де-Жанейро находился в компании своего отца, телохранителей и адвокатов. Нападающий также поблагодарил своих фанатов за поддержку.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, за сообщения, которые я получил. Спасибо моим друзьям, всем, кто был со мной. Спасибо за вашу любовь, я ее чувствую", – сказал Неймар.

Тем временем, платежная система MasterCard приостановила сотрудничество с футболистом "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймаром, сообщает Nederlandse Omroep Stichting. В MasterCard сообщили, что Неймар не появится в рекламных роликах, пока ситуация с его обвинением в изнасиловании не прояснится.

Ранее мы писали, что самый дорогой футболист мира снова травмировался. У нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге, он пропустит Кубок Америки.

Смотрите красивый гол Неймара прямым ударом со штрафного в "девятку":

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