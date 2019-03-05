Девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности

Девушка не стесняется выкладывать в соцсети откровенные снимки

Сара Кохан. Фото: Instagram

Девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6f/a1d/5c7e6fa1d7d2c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6f/a1d/5c7e6fa1d7d2c.png 2019-03-05T14:47:29+02:00 Футбол Девушка не стесняется выкладывать в соцсети откровенные снимки

Девушка одноклубника Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" мексиканца Хавьера Эрнандеса Сара Кохан показала пикантное фото на шестом месяце беременности. Девушка сфотографировалась полностью обнаженной, ее тело прикрывает только прозрачная накидка. Вызывающий снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.

Чичарито и Сара завели роман не так давно. Впервые их увидели вместе летом прошлого года. До этого футболист имел отношения с актрисой Андреа Дуро.

Сара Кохан совмещает успешный бизнес модели с путешествиями по всему миру. На ее страничке в Instagram можно найти снимки с разных уголков мира. Также девушка не стесняется делиться со своими подписчиками, откроенными фото. Неудивительно, что у девушки более миллиона подписчиков.







































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