Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности

Сегодня, 14:47

Девушка не стесняется выкладывать в соцсети откровенные снимки

Сара Кохан
Сара Кохан. Фото: Instagram
Девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6f/a1d/5c7e6fa1d7d2c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6f/a1d/5c7e6fa1d7d2c.png Футбол Девушка не стесняется выкладывать в соцсети откровенные снимки

Девушка одноклубника Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" мексиканца Хавьера Эрнандеса Сара Кохан показала пикантное фото на шестом месяце беременности. Девушка сфотографировалась полностью обнаженной, ее тело прикрывает только прозрачная накидка. Вызывающий снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.

Чичарито и Сара завели роман не так давно. Впервые их увидели вместе летом прошлого года. До этого футболист имел отношения с актрисой Андреа Дуро.

Сара Кохан совмещает успешный бизнес модели с путешествиями по всему миру. На ее страничке в Instagram можно найти снимки с разных уголков мира. Также девушка не стесняется делиться со своими подписчиками, откроенными фото. Неудивительно, что у девушки более миллиона подписчиков.

Ранее segodnya.ua сообщали, что жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждала о вульгарности. Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда.

А еще одна жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини. Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Хавьер Эрнандес, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость " Девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

26 февраля, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

Жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждает о вульгарности

25 февраля, 14:49

Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда

Мексиканский одноклубник Ярмоленко вписал свое имя в историю чемпионата Англии

22 февраля, 23:03

Хавьер Эрнандес наколотил 50 голов в Премьер-лиге в составе двух разных команд

"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини

21 февраля, 11:17

Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"

Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью

13 февраля, 18:24

Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой

12 февраля, 18:55

Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Кабмин: как будут проверять получателей пенсий и субсидий

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

Вчера, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

Вчера, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

3 марта, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

Украинец Руденко проиграл бой за титул чемпиона Европы по боксу

3 марта, 09:33

Андрей Руденко побывал в нокдауне в шестом раунде и проиграл Агиту Кабайелу решением судей

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

3 марта, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"