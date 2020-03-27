Девушка подставила лидера "Ювентуса": ему грозит штраф за нарушение карантина

Дуглас Коста "откисал" со своей возлюбленной в бассейне и теперь может за это поплатиться

Полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии и теперь может понести наказание со стороны президента клуба Андреа Аньелли. Напомним, 21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся в Бразилию. Однако там полузащитник не соблюдал правил самоизоляции.

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Возлюбленная Дугласа Коста Наталья Феликс опубликовала фото, где они вместе с футболистом развлекаются в бассейне. Как сообщает Tuttosport, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли остался недоволен таким поведение бразильца и намерен оштрафовать его за нарушение правил карантина.

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Как мы писали ранее, главную звезду "Ювентуса" Роналду раскритиковали за побег из Италии. "Криштиану сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у бассейна. Когда ради него сделали исключение, все развалилось, и другие тоже захотели уйти. Этого не должно было случиться, нужно было отправить всех на карантин", – заявил накануне бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи.

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