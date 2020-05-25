"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировке

От футболистов "Динамо", которые после паузы возобновили тренировки и уже провели спарринг с "Рухом", по части нагрузок решили не отставать их жены. Супруга самого дорогого нападающего киевлян испанца Франа Соля, которого портал Transfermarkt оценивает в 3,2 млн евро, в облегающей спортивной одежде провела изнурительное занятие дома. Аида блеснула не только отличной формой, но и своими формами!

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Отметим, что жена Франа Соля провела тренировку на фоне картины, на которой изображены они с мужем. "Девушка-пружинка", – пишут супруге футболиста в комментариях под видео ее фолловеры. А сама девушка советует подписчикам, чтобы быть в форме, выполнять такие упражнения в четыре подхода с минутными перерывами.

Реклама Фран Соль и его жена / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что нападающий "Динамо" Фран Соль добросовестно соблюдает карантин, не покидая дом. Что, впрочем, не мешало испанскому легионеру устраивать сюрпризы для своей второй половинки и дарить ей приятные моменты даже в условиях изоляции. Например, на крыше дома форвард "Динамо" организовал жене романтический завтрак.

Кроме того, недавно Соль занялся фитнесом на крыше высотки на Печерске, где он обустроил себе мини-спортзал. Компанию нападающему "Динамо" во время его тренировки на крыше составила опять-таки жена Аида. Напомним, девушка – бывшая стюардесса, которая в декабре 2018 года родила футболисту сына – Франа Соля-младшего.

Фран Соль, тренировка на крыше Видео: Instagram

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