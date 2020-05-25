Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировке

25 мая, 12:07

Олег Люлька

Супруга испанского нападающего Франа Соля Аида интенсивно работает над упругостью своего тела

От футболистов "Динамо", которые после паузы возобновили тренировки и уже провели спарринг с "Рухом", по части нагрузок решили не отставать их жены. Супруга самого дорогого нападающего киевлян испанца Франа Соля, которого портал Transfermarkt оценивает в 3,2 млн евро, в облегающей спортивной одежде провела изнурительное занятие дома. Аида блеснула не только отличной формой, но и своими формами!

INSTAGRAM

Отметим, что жена Франа Соля провела тренировку на фоне картины, на которой изображены они с мужем. "Девушка-пружинка", – пишут супруге футболиста в комментариях под видео ее фолловеры. А сама девушка советует подписчикам, чтобы быть в форме, выполнять такие упражнения в четыре подхода с минутными перерывами.

Фран Соль и его жена

Реклама

Фран Соль и его жена / Фото: Instagram

Читайте также: "Здоровья молодым": дочка президента "Динамо" Яна Суркис порезвилась с восходящей звездой клуба

Ранее мы писали, что нападающий "Динамо" Фран Соль добросовестно соблюдает карантин, не покидая дом. Что, впрочем, не мешало испанскому легионеру устраивать сюрпризы для своей второй половинки и дарить ей приятные моменты даже в условиях изоляции. Например, на крыше дома форвард "Динамо" организовал жене романтический завтрак.

Кроме того, недавно Соль занялся фитнесом на крыше высотки на Печерске, где он обустроил себе мини-спортзал. Компанию нападающему "Динамо" во время его тренировки на крыше составила опять-таки жена Аида. Напомним, девушка – бывшая стюардесса, которая в декабре 2018 года родила футболисту сына – Франа Соля-младшего.

Фран Соль, тренировка на крыше Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев WAGs жена футболиста Фран Соль

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчамФутбол
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...