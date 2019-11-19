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Девушка Роналду порадовала поклонников, показав фото в обтягивающих лосинах

19 ноября, 11:21

Джорджина решила поделиться довольно откровенными фотографиями

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала новый пост у себя в Instagram.

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Девушка доказала, что в последнее время она выглядит еще ярче, чем обычно.

Джоржина похвасталась обтягивающим топом и лосинами, чтобы сняться в рекламной фотосессии. Пост собрал более двух миллионов лайков.

Ранее Джорджина Родригес в своем Instagram опубликовала видео того, как она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. В том поединке португалец забил четыре мяча, а его команда выиграла со счетом 5:1

INSTAGRAM

Как мы сообщали, звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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