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Девушка Роналду показала "скромный" подарок, который вручили португальцу его друзья

6 февраля, 08:24

Криш был очень удивлен такой неожиданной встречи

Роналду и Джорджина

Роналду и Джорджина / Фото: Instagram

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил в подарок на день рождения автомобиль. Друзья подарили футболисту на 35-летие автомобиль Mercedes G-Class. Видео с подарком опубликовала на своей страничке в Instagram девушка Роналду Джорджина Родригес.

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INSTAGRAM

Выйдя из ресторана, португалец увидел новый "Гелендваген", украшенный большим красным бантом. Криштиану обрадовался подарку и поблагодарил всех близких, которые поздравляли его.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала". Он провел за туринскую команду 70 матчей, забив 50 мячей. В нынешнем сезоне на счету Роналду 22 гола в 27 матчах за туринский клуб.

Напомним, недавно Криштиану стал третьим в истории мирового футбола по голам за карьеру. Больше Роналду забили лишь Ромарио и Пеле.

Кстати, Неймар и Роналду получили неутешительный прогноз на следующий год своей жизни. Обоих звездных именинников в борьбе за "Золотой мяч" снова обставит Лионель Месси.

Смотрите, как Роналду забивает в стиле Майкла Джордана:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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