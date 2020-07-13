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Девять голов в одни ворота: как чемпион Франции готовится к встрече с командой украинца

13 июля, 00:36

Елена Павлова Елена Павлова

По дублю у парижан сделали Мауро Икарди, Килиан Мбаппе и Неймар

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче разгромил клуб из Лиги 2 "Гавр" со счетом 9:0. Встреча состоялась в Гавре на стадионе "Стад Осеан". Ранее мы рассказывали, что на дне рождения звезды "ПСЖ" Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалет.

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Счет в поединке был открыт на восьмой минуте, а автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Тило Керер. На 19-й минуте разрыв между командами увеличил все тот же Икарди, только уже с передачи Анхеля Ди Марии. А через пару минут дело до разгрома довел Неймар при помощи опять таки Ди Марии.

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На 29-й минуте четвертый гол забил Килиан Мбаппе. В концовке первого тайма бразильский форвард парижан Неймар оформил дубль, реализовав пенальти. Во втором тайме дубль в составе "ПСЖ" сделал еще и Пабло Сарабия. Также по голу в активе Идрисса Гейе и Арно Калимуэндо.

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Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди

Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди / Фото: PSG

Напомним, что чемпионат Франции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса, а титул достался "ПСЖ". Но парижский клуб не может уйти в отпуск, так как готовится к возобновлению Лиги чемпионов. В 1/4 финала "ПСЖ" сыграет с итальянской "Аталантой", за которую выступает украинец Руслан Малиновский.

Смотрите, как на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" выбил "Боруссию" Дортмунд

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чемпионат Франции псж Неймар Мауро Икарди Килиан Мбаппе

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