Диего Коста снял штаны и сел на лицо одноклубнику: новая выходка скандального футболиста

Появились доселе неизвестные подробности поведения испанского нападающего во время выступлений в "Челси"

Достоянием общественности стала еще одна пикантная история с участием скандального нападающего "Атлетико" Диего Косты, когда он выступал за "Челси". Ранее мы рассказывали, что Диего Коста отправил в нокдаун массажиста лондонского клуба. А теперь свет на еще один инцидент с участием форварда пролил бывший вратарь "Челси" Марцин Булка, ныне выступающий за "Пари Сен-Жермен".

"Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне. Диего подумал, что тот симулирует, и начал ругаться на испанском. Прошло некоторое время, а Натаниэл по-прежнему лежал. Тогда Диего снял штаны и сел ему на лицо, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного, это было нечто", – признался Марцин Булка ресурсу Foot Truck

Отметим, что Диего Коста защищал цвета "Челси" с 2014 по 2017 год, после чего вернулся в "Атлетико". С лондонским клубом испанец бразильского происхождения дважды становился чемпионом Англии, а также завоевывал Кубок лиги.

Напомним, в последнем матче в еврокубках клуб Диего Косты сотворил мини-сенсацию: в первой игре 1/8 Лиги чемпионов "Атлетико" со счетом 1:0 одолел "Ливерпуль".

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Диего Коста и сотрудник Челси Видео: Instagram

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