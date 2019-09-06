Диего Марадона нашел работу на родине: будет управлять "гимназией"

Диего Марадона позирует с футболкой "Химнасии" / Фото: Instagram

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал техническим директором клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Последним местом работы Марадоны был мексиканский "Дорадос", который выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики.

После пяти туров "Химнасия и Эсгрима" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав одно очко.

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"Химнасия" – один из старейших клубов Аргентины, основанный в 1887 году, но чемпионом не был ни разу, за исключением любительского чемпионства в 1929 году.

Ранее в сети появилось видео Диего Марадоны после двух операций. Легендарный аргентинец прошелся по больнице под руку с врачом. "Гулял, словно 15-летний!" – говорит Диего.

Напомним, что ранее Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. "Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается.

Отметим, что прежде чем лечь на операционный стол, Марадона успел угодить в скандал. Жена смертельно больного футболиста Фернандо Риксена Вероника рассказала, что аргентинец пригласил их на встречу, а в итоге сам же ее проигнорировал. По словам Вероники, это может быть связано с проблемами 58-летнего аргентинца с алкоголем и наркотиками: "Ходили слухи – он то ли упился, то ли унюхался, не знаю".

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