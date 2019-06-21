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Диего Марадона о болезни Альцгеймера: Умирать не собираюсь

21 июня, 15:40

Легендарный футболист прокомментировал сообщения о своей болезни

Диего Марадона покинул "Дорадос"
Диего Марадона покинул "Дорадос". Фото: AFP

Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. 

"Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается. Аргентинец добавил, что некоторые журналисты такими сообщениями вносят путаницу.

14 июня сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера мексиканского "Дорадос" из-за проблем со здоровьем. Ему предстоят две операции — на плече и на колене. Информацию о том, что у чемпиона мира 1986 года обнаружили болезнь Альцгеймера, позднее распространил ряд аргентинских СМИ.

На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек по всему миру. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой и умирают.

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Напомним, что в прошлом году Диего Марадону госпитализировали после матча чемпионата мира по футболу в России:

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Тег тренер, Диего Марадона

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lenta.ru

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