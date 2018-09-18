Диего Марадона одержал первую победу на посту главного тренера "Дорадоса"

"Дорадос" на своем поле одержал победу над "Кафеталерос" в матче восьмого тура мексиканской Апертуры. Встреча завершилась со счетом – 4:1 в пользу хозяев. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера "Дорадос" Диего Марадоны.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями. В его контракте есть пункт, по которому он может совмещать работу в "Динамо" и другом клубе.

Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины. Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.

7 сентября было объявлено, что Марадона занял пост главного тренера "Дорадос". Позже СМИ сообщили, что за 11 месяцев работы в мексиканском клубе аргентинец сможет заработать 1,98 миллионов долларов.