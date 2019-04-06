Диего Марадона собрался покинуть "Дорадос"

Тренер возмущен судейством в чемпионате Мексики

Марадона готов к отставке. Фото: AFP

Диего Марадона собрался покинуть "Дорадос" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8e3/1d4/5ca8e31d4e74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8e3/1d4/5ca8e31d4e74a.jpg 2019-04-06T20:34:29+03:00 Футбол Тренер возмущен судейством в чемпионате Мексики

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что уйдет с поста главного тренера мексиканского клуба "Дорадос" по завершении чемпионата Мексики во второй лиге. Его слова приводит агентство AFP.

58-летний аргентинец был крайне недоволен тем, что арбитр не назначил пенальти в пользу его команды в конце матча чемпионата с "Венадос" (1:1), который прошел в пятницу. Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года. Клуб занимает третье место в таблице второй мексиканской лиги, имея 19 очков после 13 матчей, команда борется за выход в высший дивизион.

"Как только закончится вторая часть чемпионата Мексики, я покину "Дорадос". Мне очень жаль, но таково мое решение. Нам не назначили чистый пенальти только потому, что играла команда Марадоны. Я собираюсь поговорить с президентом клуба", – заявил Марадона.



Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины – 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира – 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост.

Ранее мы писали, что на Диего Марадону завели дело за поддержку президента Венесуэлы.

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