Диего Марадона стал главным тренером мексиканского клуба
Знаменитый аргентинец будет работать с командой "Дорадос"
Легендарный экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона возглавил "Дорадос", выступающий во втором мексиканском дивизионе. Детали контракта с клубом, занимающим тринадцатое место из пятнадцати возможных в лиге, пока не уточняются.
Последний тренерский опыт у Диего был в ОАЭ с клубом "Аль-Фуджайра".
В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями. Какова судьба его работы в Беларуси теперь пока остается загадкой.
Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.
Мы также сообщали, что Марадона сделал предложение своей подруге, которая моложе его на 29 лет. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.
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