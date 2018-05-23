Диего Марадоне подарили футболку "Динамо"

Легендарный футболист начнет работать в Бресте после ЧМ-2018

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона получил футболку клуба с 10-м игровым номером. Марадона оставил на ней свой автограф.

Напомним, 15 мая брестский клуб подписал трехлетнее соглашение с Марадоной. 58-летний аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию клуба. Аргентинец приступит к выполнению своих полномочий после окончания чемпионата мира.

Кстати, на прошлой неделе брестское "Динамо" выиграло Кубок Беларуси. В финале "Динамо" обыграло борисовский БАТЭ – 3:2. Один из голов в матче забил украинский форвард Артем Милевский.

Кстати, перед финальным матчем Кубка Беларуси генеральный секретарь борисовского БАТЭ Андрей Вашкевич, защищая "Динамо" от критики, сравнил подписание контракта Марадоной с покупкой соседом бегемота.

Интересно, что в начале года брестское "Динамо" выиграло Суперкубок Беларуси. В финальном поединке брестский клуб обыграл БАТЭ.