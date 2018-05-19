Диего Марадону в Беларуси сравнили с бегемотом

Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич ответил на критику, которая обрушилась на руководство брестского "Динамо" после подписания контракта с Диего Марадоной.

"Слушайте, вы – те, которые возмущены подписанием Марадоны! Вы в кого такие унылые? Просто неприлично в наш клоунский век ходить с такими постными рожами и комментами. Как вам наглости хватает сейчас, во времена когда даже антихайп для хайпа, рассказывать о бесполезности пиара? Это раньше пиар был средством. А сейчас – цель. И нет бредовее вопроса "Зачем вам такой сомнительный пиар?"

Кому вообще хуже от Марадоны? Да никому. Всем только веселее.

Ну вот смотрите. Хотели вы, допустим, посмотреть на бегемота. А нигде нет его поблизости – не водится. Единственный способ посмотреть 0 это купить. И не то чтобы у вас денег нет на это – есть. Просто умом вы понимаете, что бегемот – баловство. Как бы ни хотелось – все-таки ответ "нет".

И вдруг ваш сосед берет и покупает бегемота. И теперь вы можете на него посмотреть с невероятно близкого расстояния. Пусть не круглосуточно, но ведь круглосуточно вы и не мечтали. Зато вас вообще не волнуют никакие бегемотовые проблемы – стоимость корма, болезни, грусть по бегемотихе, необходимость организовать водоём. С этим всем разбираться соседу. Вам 0 только удовольствие созерцания.

Покупка бегемота – выбор соседа. Вы его не уговаривали. Он сам так решил. Ему самому (простите) прикольно. Так почему вам не прикольно? Особенно в наш клоунский век, когда быть прикольным – это лучшее, что может случиться с человеком или явлением", – цитирует Вашкевича "Прессбол".

Сегодня Диего Марадона может завоевать первый титул в Беларуси. В финале Кубка Беларуси играют "Динамо" и БАТЭ.