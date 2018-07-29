Диего Симеоне не смог купить собственного сына у итальянского клуба за 40 миллионов

Сегодня, 13:15

Джованни Симеоне прошлый сезон провел в "Фиорентине"

Джованни Симеоне. Фото AFP
Джованни Симеоне. Фото AFP

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в испанской Примере. Активный интерес к футболисту проявляет мадридский "Атлетико", который возглавляет отец футболиста Диего Симеоне. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, испанский клуб сделал предложение о трансфере 23-летнего форварда в размере 40 миллионов евро, но получил отказ. Руководство "Фиорентины" намерено выручить за футболиста большую сумму. Контракт Симеоне с "фиалками" рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 38 матчах итальянской Серии А, в которых сумел отличиться 14 раз.

Интересно, что ранее Диего Симеоне заявлял, что его сын станет большим игроком, но только не в его команде.

Мы уже сообщали, что Диего Симеооне вошел в число кандидатов на награду лучшему тренеру года по версии ФИФА. На приз претендуют еще 10 наставников.

В прошлом сезоне "Атлетико" победил "Марсель" в финале Лиге Европы. После этого успеха Диего Симеоне сравнялся с лучшим тренером в истории "Атлетико".
футбол, чемпионат Испании, чемпионат Италии, Атлетико Мадрид, Фиорентина, Джованни Симеоне

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