Диего Симеоне не смог купить собственного сына у итальянского клуба за 40 миллионов

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в испанской Примере. Активный интерес к футболисту проявляет мадридский "Атлетико", который возглавляет отец футболиста Диего Симеоне. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, испанский клуб сделал предложение о трансфере 23-летнего форварда в размере 40 миллионов евро, но получил отказ. Руководство "Фиорентины" намерено выручить за футболиста большую сумму. Контракт Симеоне с "фиалками" рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 38 матчах итальянской Серии А, в которых сумел отличиться 14 раз.

Интересно, что ранее Диего Симеоне заявлял, что его сын станет большим игроком, но только не в его команде.

Мы уже сообщали, что Диего Симеооне вошел в число кандидатов на награду лучшему тренеру года по версии ФИФА. На приз претендуют еще 10 наставников.

В прошлом сезоне "Атлетико" победил "Марсель" в финале Лиге Европы. После этого успеха Диего Симеоне сравнялся с лучшим тренером в истории "Атлетико".