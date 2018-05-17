Диего Симеоне сравнялся с лучшим тренером в истории "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вышел на первое место в списке самых титулованных наставников своего клуба. 16 мая под руководством аргентинца "Атлетико" разгромило "Марсель" в финале Лиги Европы. Дубль в матче оформил Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи. Смотреть голы матча "Ливерпуль" – "Марсель" – 3:0 на нашем сайте.

Так, победа в Лиге Европы принесла в "копилку" 48-летнего специалиста уже шестой трофей за время его работы с "матрасниками" – ранее он выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и еще одну Лигу Европы.

Таким образом, аргентинец сравнялся с доселе единоличным лидером Луисом Арагонесом по количеству завоеванных с "Атлетико" титулов.

Также на счету Симеоне два чемпионских титула в Аргентине с "Эстудиантесом" и "Ривер Плейтом".

Ранее мы сообщали, что лучшим игроком финала Лиги Европы признан Антуан Гризманн. Автор дубля получил приз от УЕФА. После получения награды француз поблагодарил как раз своего тренера.