Диего Симеоне сравнялся с лучшим тренером в истории "Атлетико"

Сегодня, 09:54

Аргентинский наставник завоевал с клубом шестой трофей

Диего Симеоне. Фото AFP
Диего Симеоне. Фото AFP

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вышел на первое место в списке самых титулованных наставников своего клуба. 16 мая под руководством аргентинца "Атлетико" разгромило "Марсель" в финале Лиги Европы. Дубль в матче оформил Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи. Смотреть голы матча "Ливерпуль" – "Марсель" – 3:0 на нашем сайте.

Так, победа в Лиге Европы принесла в "копилку" 48-летнего специалиста уже шестой трофей за время его работы с "матрасниками" – ранее он выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и еще одну Лигу Европы.

Таким образом, аргентинец сравнялся с доселе единоличным лидером Луисом Арагонесом по количеству завоеванных с "Атлетико" титулов.

Также на счету Симеоне два чемпионских титула в Аргентине с "Эстудиантесом" и "Ривер Плейтом".

Ранее мы сообщали, что лучшим игроком финала Лиги Европы признан Антуан Гризманн. Автор дубля получил приз от УЕФА. После получения награды француз поблагодарил как раз своего тренера.

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Источник:

soccernews.ru

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