Дик Адвокат променял сборную Голландии на "Спарту"

Экс-главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат, который не так давно покинул пост по собственному желанию, нашел себе новую работу.

Тренер возглавил "Спарту" из Роттердама, информирует пресс-служба голландского клуба. К работе специалист приступит в январе, а его контракт будет рассчитан до конца текущего сезона.

"Спарта" на данный момент занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Также отметим, что в мае этого года 70-летний Адвокат был призван в сборную Голландии как кризисный менеджер после катастрофического старта команды в отборочной группе ЧМ-2018.

Под руководством Адвоката команда выиграли 4 матча из 5, однако все же не смогла зацепиться за второе место в группе, уступив шведам по разнице мячей. После того, как сборная не пробилась на ЧМ, специалист решил не подписывать новый контракт. Отметим, что голландцы получили приглашение на турнир для сборных, не попавших на чемпионат мира. Его планируют провести в США.

Также стоит упомянуть, что Адвокат выступал за "Спарту" в качестве футболиста с 1980 по 1982.

Ранее мы писали, что Дик Адвокат стал самым успешным тренером в истории сборной Голландии. Он выиграл больше всех матчей во главе национальной команды.