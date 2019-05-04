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"Динамо" – "Александрия", бразильское дерби в Харькове и другие матчи 27 тура Премьер-лиги

4 мая, 10:54

Киевляне сыграют без четверки лидеров, а "Шахтер" будет сдерживать своего, возможно, будущего форварда

"Динамо" - "Александрия" - топ-матч тура
"Динамо" - "Александрия" - топ-матч тура. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В этот уикенд в Украине проходят матчи 27 тура чемпионата Украины по футболу. За шесть туров до финиша первенства "золотая" интрига еще жива. Но ее может "убить" "Александрия", если в центральном поединке 27-го тура отберет очки у "Динамо". Субботняя игра на НСК "Олимпийский" ожидается весьма непростой для киевлян, учитывая кадровые проблемы команды – дисквалификацию Гармаша, Бурды, Кендзеры и травму лучшего легионера "бело-синих" Вербича. В свою очередь, "Шахтер" попытается упрочить свое лидерство в домашнем матче с ФК "Львов", который болельщики уже успели окрестить "бразильским дерби". Кстати, накануне противостояния экс-тренер "Львова" Жилмар в разговоре с "Сегодня" выразил уверенность, что у лучшего бомбардира "горожан" Бруно будут шансы забить своей, возможно, будущей команде – "Шахтеру".

Чемпионат Украины, 27 тур

Суббота, 4 мая

14:00 "Заря" – "Мариуполь"

ТВ: УНИАН

В Запорожье на "Славутич-Арене"

Букмекеры: 1.90 – 3.30 – 3.70

17:00 "Динамо" – "Александрия"

ТВ: 2+2

В Киеве на НСК "Олимпийский"

Букмекеры: 1.33 – 4.33 – 8.50

19:30 "Шахтер" – "Львов"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv (в подписке)

В Харькове на ОСК "Металлист"

Букмекеры: 1.07 – 7.75 – 26.00

Суббота, 5 мая

14:00 "Олимпик" – "Ворскла"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv (в подписке)

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского

Букмекеры: 2.60 – 2.90 – 2.70

17:00 "Карпаты" – "Арсенал-Киев"

ТВ: ZIK

Во Львове на стадионе "Украина"

Букмекеры: 1.85 – 3.20 – 4.00

17:00 "Десна" – "Черноморец"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv (в подписке)

В Чернигове на стадионе имени Гагарина

Букмекеры: 1.78 – 3.30 – 4.25

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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