"Динамо" – "Александрия", бразильское дерби в Харькове и другие матчи 27 тура Премьер-лиги
Киевляне сыграют без четверки лидеров, а "Шахтер" будет сдерживать своего, возможно, будущего форварда
В этот уикенд в Украине проходят матчи 27 тура чемпионата Украины по футболу. За шесть туров до финиша первенства "золотая" интрига еще жива. Но ее может "убить" "Александрия", если в центральном поединке 27-го тура отберет очки у "Динамо". Субботняя игра на НСК "Олимпийский" ожидается весьма непростой для киевлян, учитывая кадровые проблемы команды – дисквалификацию Гармаша, Бурды, Кендзеры и травму лучшего легионера "бело-синих" Вербича. В свою очередь, "Шахтер" попытается упрочить свое лидерство в домашнем матче с ФК "Львов", который болельщики уже успели окрестить "бразильским дерби". Кстати, накануне противостояния экс-тренер "Львова" Жилмар в разговоре с "Сегодня" выразил уверенность, что у лучшего бомбардира "горожан" Бруно будут шансы забить своей, возможно, будущей команде – "Шахтеру".
Чемпионат Украины, 27 тур
Суббота, 4 мая
14:00 "Заря" – "Мариуполь"
ТВ: УНИАН
В Запорожье на "Славутич-Арене"
Букмекеры: 1.90 – 3.30 – 3.70
17:00 "Динамо" – "Александрия"
ТВ: 2+2
В Киеве на НСК "Олимпийский"
Букмекеры: 1.33 – 4.33 – 8.50
19:30 "Шахтер" – "Львов"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv (в подписке)
В Харькове на ОСК "Металлист"
Букмекеры: 1.07 – 7.75 – 26.00
Суббота, 5 мая
14:00 "Олимпик" – "Ворскла"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv (в подписке)
В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского
Букмекеры: 2.60 – 2.90 – 2.70
17:00 "Карпаты" – "Арсенал-Киев"
ТВ: ZIK
Во Львове на стадионе "Украина"
Букмекеры: 1.85 – 3.20 – 4.00
17:00 "Десна" – "Черноморец"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv (в подписке)
В Чернигове на стадионе имени Гагарина
Букмекеры: 1.78 – 3.30 – 4.25
Турнирная таблица чемпионата Украины:
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