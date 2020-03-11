"Динамо" – "Александрия": онлайн матча 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 11 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" – "Александрия". Начало – в 19:30. По регламенту, в случае ничьей в основное время, команды ожидают дополнительные 30 минут и серия пенальти.

АНОНС МАТЧА "ДИНАМО" – "АЛЕКСАНДРИЯ"

На этот матч "Динамо" должно выйти с запредельной мотивацией с учетом того, что ранее киевляне с позором выбыли из Лиги Европы и уже проиграли "Шахтеру" борьбу за чемпионство-2020. Таким образом выигрыш Кубка Украины для команды Алексея Михайличенко превращается в возможность хоть немного сгладить впечатление от провального сезона.

Тот факт, что зубами грызть газон на НСК "Олимпийский" намерены и футболисты голодной к трофеям "Александрии", обещает болельщикам невероятно эмоциональное противостояние.

Интересно, что буквально 4 дня назад соперники встречались в чемпионате Украины. В субботу "Александрия" дома уступила "Динамо" 1:3, играя практически весь второй тайм в меньшинстве. У команды Владимира Шарана в той встрече с пенальти отличился Гречишкин, тогда как у киевлян голы на свой счет записали Шабанов, Буяльский и Миколенко.

Путь к 1/4 финала Кубка Украины. На пути к четвертьфиналу турнира "Александрия" обыграла на выезде вышгородский "Диназ" из Второй лиги 1:0, а затем на своем поле одолела "Зарю" – 1:1 (по пенальти – 5:4). Между тем "Динамо" в 1/8 финала на НСК "Олимпийский" победило в дополнительное время "Шахтер" (2:1) – тот поединок называли скрытым финалом Кубка.

"Динамо" – "Александрия" 11 марта

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Соль

"Александрия": Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Грицук, Третьяков – Ситало

Сравнение "Динамо" и "Александрии" от Transfermarkt. По данным авторитетного футбольно-финансового портала, состав киевлян стоит почти 90 млн евро. Кадровую обойму "Александрии" оценивают в 6 раз дешевле – в 14 млн евро.

Тренировка "Александрии" перед "Динамо"

Прогноз на матч "Динамо" – "Александрия" 11 марта. Киевлян называют большим фаворитом поединка. На их победу в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.80, на победу "Александрии" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча динамовцами по итогам 90 минут оценивается в 66 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша "Александрии" – в 14 процентов. При этом наиболее вероятным счетом основного времени аналитиками называется "сухая" победа "Динамо" 2:0 – коэффициент на такой исход равен 7.20.

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Что касается котировок на выход в 1/4 финала Кубка Украины с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то "Динамо" на проход эксперты дают 78 процентов (коэффициент – 1.21), "Александрии" – 22 процента (коэффициент 4.40).

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