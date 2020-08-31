"Динамо" – "Алкмаар": Маркевич дал уверенный прогноз на матч Лиги чемпионов

По мнению известного специалиста, для команды Луческу не будет проблемой обыграть в Киеве нидерландцев

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич, в свое время доходивший с "Днепром" до финала Лиги Европы, прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов для "Динамо". Напомним, в третьем отборочном раунде "Динамо" сыграет с нидерландским клубом АЗ "Алкммар". Матч состоится 15-16 сентября в Киеве.

"Видел, как играет "Алкмаар". Ничего особенного в этой команде нет. У "Динамо" есть все шансы пройти дальше. Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич – они больше всего были нужны команде. Так что проблем не будет с этим соперником, я думаю. АЗ – команда-середняк, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с "Гентом", – цитирует Мирона Маркевича 1927.kiev.ua

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Отметим, что если "Динамо" пройдет "Алкмаар", то в раунде плей-офф Лиги чемпионов соперником киевлян станет победитель бельгийско-австрийской пары "Гент" – "Рапид".

Кстати, за "Гент" играют сразу три футболиста сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, недавно забивший гол после операции на половом органе.

Добавим, что в понедельник состоялась и жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы: украинский "Колос" попал на греческий "Арис". Матч состоится в Салониках 17 сентября.

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Смотрите, как "Алкмаар" в прошлом сезоне выбил из Лиги Европы "Мариуполь"

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