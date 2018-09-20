"Динамо" – "Астана" в Лиге Европы: когда начало и где смотреть

Расписание трансляций матча группы К в Киеве 20 сентября на ТВ и в интернете

В четверг, 20 сентября, киевское "Динамо" стартует в групповом этапе Лиги Европы. Первый соперник – "Астана" из Казахстана, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55. Мы проведем текстовый онлайн матча "Динамо" – "Астана" с комментариями ключевых эпизодов встречи и видео-повторами голов.

"Динамо" – "Астана": прогноз букмекеров. Эксперты считают, что киевляне смогут победить в первом матче группового этапа. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.70, тогда как на победу "Астаны" можно сделать ставку с коэффициентом 6.10, а на ничью – 3.55. Также букмекеры ожидают небольшого количества забитых мячей: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.62, а на "больше 2,5 голов" – 2.40.

"Динамо" – "Астана": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру "Динамо" – "Астана" онлайн можно на сайте oll.tv (платно, в подписке).

Трансляции матча "Динамо" – "Астана":

20 сентября в 19:55 на канале "Футбол 1"

21 сентября в 09:00 на канале "Футбол 2"

21 сентября в 17:10 на канале "Футбол 1"

22 сентября в 03:30 на канале "Футбол 1"

22 сентября в 11:10 на канале "Футбол 2"

Напомним, что "Динамо" начало еврокубковую кампанию с отбора в Лигу чемпионов, где сначала по сумме двух матчей обыграло чешскую "Славию", а затем уступило голландскому "Аяксу". В Лиге Европы перед командой поставлена задача выйти из группы. Об этом рассказал Александр Хацкевич накануне матча с "Астаной".

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