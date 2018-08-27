"Динамо" – "Аякс": прямая трансляция пресс-конференции Хацкевича

Во вторник, 28 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом". Неделю назад команды провели матч в Амстердаме и "Аякс" обыграл "Динамо" со счетом – 3:1.

За сутки до матча "Динамо" – "Аякс" пройдет предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Александра Хацкевича и одного из игроков клуба. Пресс-конференция начнется 27 августа в 17:15 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что стал известен арбитр, который обслужит игру команд во вторник. Словенец Дамир Скомина знаком обоим: в 2009 году он работал на матче киевлян в ЛЕ с "Валенсией" (2:2), а в 2015-м — на встрече ЛЧ против "Челси" (0:0). Самое свежее воспоминание "Аякса" — финал ЛЕ-2016/17 с "МЮ" (0:2).