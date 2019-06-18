"Динамо" бесплатно отдаст своего экс-капитана турецкому клубу

Последние полгода Морозюк выступал за "Ризеспор" на правах аренды

Николай Морозюк. Фото: AFP

Защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк станет полноценным игроком турецкого "Ризеспора". Как сообщает источник, киевляне бесплатно отпустят своего экс-капитана, хотя его соглашение с украинским клубом действительно до 2021 года. Морозюк подпишет с турецким клубок двухлетний контракт. Официально о трансфере объявят в среду.

Морозюк выступал за "Ризеспор" на правах аренды последние полгода. Он успел провести 14 матчей в чемпионате Турции, сделать одну результативную передачу и заработать красную карточку. По итогам сезона "Ризеспор" занял в турецкой Суперлиге 11-е место.

Морозююк является воспитанником столичного клуба, но сразу закрепиться в первой команде ему не удалось, после чего он пробовал свои силы в "Оболони", "Кривбассе" и донецком "Металлурге". В Динамо он вернулся в 2015 году. В целом Николай провел за бело-синих 116 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 24 результативных передачи.

В составе Динамо Морозюк дважды становился чемпионом Украины, три раза выигрывал Суперкубок страны.

В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.

Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

Ирина Морозюк засветила грудь:

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