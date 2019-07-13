"Динамо" – "Брентфорд": видеотрансляция матча киевлян против "пчел" на сборе в Австрии

Вице-чемпионам Украины противостоит 11-я команда второго по силе дивизиона Англии

В субботу, 13 июля, киевское "Динамо" проводит последний матч на сборе в Австрии. В соперниках у команды Александра Хацкевича – английский "Брентфорд". В минувшем сезоне в чемпионшипе "пчелы" заняли 11-е место, тогда как киевляне взяли "серебро" украинской Премьер-лиги.

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Накануне, в пятницу, динамовцы провели под дождем последнюю тренировку в Австрии. По решению тренерского штаба, вечернее занятие отменили, чтобы восстановить силы и получше подготовиться к заключительной игре.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Брентфорд". Букмекеры считают киевлян фаворитом контрольного матча с "Брентфордом". Коэффициент на победу вице-чемпионов Украины равен 1.75, на ничью – 3.95, на победу английской команды – 4.20.

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Напомним, ранее "Динамо" забило пять мячей в игре с австрийской "солянкой". Против киевлян вышли лучшие игроки сразу двух клубов – "Цирля" и "Кематена". Спарринг получился без интриги. В отсутствие Цыганкова "Динамо" победило со счетом 5:0.

Также мы писали, что финалист Кубка Америки просит "Динамо" отпустить его в Швейцарию. Центрбек сборной Перу Карлос Самбрано, принадлежащий киевлянам, хочет остаться в "Базеле".

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