"Динамо" Брест – "Ислочь": видеотрансляция матча команды Милевского и Хачериди в чемпионате Беларуси

Коронавирус отменил не весь футбол - смотрите онлайн поединка чемпионов Беларуси против "Ислочи"

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает оставаться единственным в Европе, где команды играют, несмотря на пандемию коронавируса. В воскресенье, 12 апреля, в Бресте проходит матч 4-го тура белорусского чемпионата, в котором местное "Динамо", действующий чемпион страны, принимает на своем поле "Ислочь". Мы предлагаем вам видеотрансляцию этого поединка, в котором в составе хозяев играет сразу трое украинцев: Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.

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Отметим, что у брестского "Динамо" сегодня есть особый стимул, чтобы победить. 12 апреля клубу исполняется 60 лет.

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Стартовые составы команд

"ДИНАМО" БРЕСТ: Игнатович Сергей – Печенин Кирилл, Хачериди Евгений, Кики Габи, Юзепчук Роман, Кисляк Сергей, Савицкий Павел, Быков Артем, Нойок Александр, Гордейчук Михаил, Милевский Артем

Запасные: Кривец Сергей, Витус Максим, Лаптев Денис, Павловец Александр, Шевченко Евгений, Павлюченко Павел, Садовский Всеволод

"ИСЛОЧЬ": Хаткевич Егор – Концевой Сергей, Рыбак Павел, Карпович Сергей, Стефен Годфри, Янушкевич Алексей, Патоцкий Олег, Янсане Момо, Януш Николай, Комаровский Дмитрий, Макась Александр

Запасные: Кузьменок Игорь, Цвейба Сандро, Папуш Александр, Василючек Владислав, Холодинский Александр, Адегбола Олувашеун, Краснов Евгений

Турнирная таблица чемпионата Беларуси

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Энергетик-БГУ 4 3 0 1 6-3 9 2 Торпедо-БелАЗ 4 3 0 1 4-2 9 3 Слуцк 4 2 1 1 7-5 7 4 Витебск 4 2 1 1 3-3 7 5 БАТЭ 4 2 0 2 6-5 6 6 Ислочь 3 2 0 1 4-3 6 7 Славия 3 2 0 1 5-5 6 8 Городея 4 2 0 2 2-3 6 9 Минск 4 2 0 2 6-8 6 10 Неман 4 1 2 1 3-2 5 11 Шахтер 4 1 2 1 2-1 5 12 Динамо-Брест 3 1 1 1 3-3 4 13 Динамо-Минск 4 1 0 3 4-5 3 14 Рух 3 1 0 2 1-2 3 15 Смолевичи 4 0 2 2 1-3 2 16 Белшина 4 0 1 3 2-6 1

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