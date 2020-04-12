"Динамо" Брест – "Ислочь": видеотрансляция матча команды Милевского и Хачериди в чемпионате Беларуси

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает оставаться единственным в Европе, где команды играют, несмотря на пандемию коронавируса. В воскресенье, 12 апреля, в Бресте проходит матч 4-го тура белорусского чемпионата, в котором местное "Динамо", действующий чемпион страны, принимает на своем поле "Ислочь". Мы предлагаем вам видеотрансляцию этого поединка, в котором в составе хозяев играет сразу трое украинцев: Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.
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Отметим, что у брестского "Динамо" сегодня есть особый стимул, чтобы победить. 12 апреля клубу исполняется 60 лет.
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Стартовые составы команд
"ДИНАМО" БРЕСТ: Игнатович Сергей – Печенин Кирилл, Хачериди Евгений, Кики Габи, Юзепчук Роман, Кисляк Сергей, Савицкий Павел, Быков Артем, Нойок Александр, Гордейчук Михаил, Милевский Артем
Запасные: Кривец Сергей, Витус Максим, Лаптев Денис, Павловец Александр, Шевченко Евгений, Павлюченко Павел, Садовский Всеволод
"ИСЛОЧЬ": Хаткевич Егор – Концевой Сергей, Рыбак Павел, Карпович Сергей, Стефен Годфри, Янушкевич Алексей, Патоцкий Олег, Янсане Момо, Януш Николай, Комаровский Дмитрий, Макась Александр
Запасные: Кузьменок Игорь, Цвейба Сандро, Папуш Александр, Василючек Владислав, Холодинский Александр, Адегбола Олувашеун, Краснов Евгений
Турнирная таблица чемпионата Беларуси
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Энергетик-БГУ
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|2
|Торпедо-БелАЗ
|4
|3
|0
|1
|4-2
|9
|3
|Слуцк
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|4
|Витебск
|4
|2
|1
|1
|3-3
|7
|5
|БАТЭ
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|6
|Ислочь
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7
|Славия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|8
|Городея
|4
|2
|0
|2
|2-3
|6
|9
|Минск
|4
|2
|0
|2
|6-8
|6
|10
|Неман
|4
|1
|2
|1
|3-2
|5
|11
|Шахтер
|4
|1
|2
|1
|2-1
|5
|12
|Динамо-Брест
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Динамо-Минск
|4
|1
|0
|3
|4-5
|3
|14
|Рух
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|15
|Смолевичи
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|16
|Белшина
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
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