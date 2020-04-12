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"Динамо" Брест – "Ислочь": видеотрансляция матча команды Милевского и Хачериди в чемпионате Беларуси

12 апреля, 19:17

Богдан Юрков

Коронавирус отменил не весь футбол - смотрите онлайн поединка чемпионов Беларуси против "Ислочи"

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает оставаться единственным в Европе, где команды играют, несмотря на пандемию коронавируса. В воскресенье, 12 апреля, в Бресте проходит матч 4-го тура белорусского чемпионата, в котором местное "Динамо", действующий чемпион страны, принимает на своем поле "Ислочь". Мы предлагаем вам видеотрансляцию этого поединка, в котором в составе хозяев играет сразу трое украинцев: Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.

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Отметим, что у брестского "Динамо" сегодня есть особый стимул, чтобы победить. 12 апреля клубу исполняется 60 лет.

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Стартовые составы команд

"ДИНАМО" БРЕСТ: Игнатович Сергей – Печенин Кирилл, Хачериди Евгений, Кики Габи, Юзепчук Роман, Кисляк Сергей, Савицкий Павел, Быков Артем, Нойок Александр, Гордейчук Михаил, Милевский Артем

Запасные: Кривец Сергей, Витус Максим, Лаптев Денис, Павловец Александр, Шевченко Евгений, Павлюченко Павел, Садовский Всеволод

"ИСЛОЧЬ": Хаткевич Егор – Концевой Сергей, Рыбак Павел, Карпович Сергей, Стефен Годфри, Янушкевич Алексей, Патоцкий Олег, Янсане Момо, Януш Николай, Комаровский Дмитрий, Макась Александр

Запасные: Кузьменок Игорь, Цвейба Сандро, Папуш Александр, Василючек Владислав, Холодинский Александр, Адегбола Олувашеун, Краснов Евгений

Турнирная таблица чемпионата Беларуси

МКлубИВНПМячиОчки
1Энергетик-БГУ43016-39
2Торпедо-БелАЗ43014-29
3Слуцк42117-57
4Витебск42113-37
5БАТЭ42026-56
6Ислочь32014-36
7Славия32015-56
8Городея42022-36
9Минск42026-86
10Неман41213-25
11Шахтер41212-15
12Динамо-Брест31113-34
13Динамо-Минск41034-53
14Рух31021-23
15Смолевичи40221-32
16Белшина40132-61

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видео голов Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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