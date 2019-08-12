"Динамо" – "Брюгге": 23 футболиста, которые приедут в Киев

Брюгге уже на пути в Киев / Фото: clubbrugge

"Брюгге" отправился в Киев на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо". Главный тренер команды Филипп Клеман взял на игру 23 игрока.

Среди них нашлось место и Эдуарду Соболю. Также в заявке на матч есть и Деннис Бонавентуре, ранее игравший в составе луганской "Зари". Полный список доступных для игры футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Итан Хорват, Ник Шинтон, Симон Миньоле;

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Защитники: Клинтон Мата, Эдуард Соболь, Одилон Коссону, Дион Колс, Брэндон Мехеле, Симон Дели, Матей Митрович;

Полузащитники: Софьян Амрабат, Сибе Схрейверс, Тибо Влитинк, Крепин Диатта, Ханс Ванакен, Матс Ритс, Руд Вормер;

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Нападающие: Давид Окереке, Деннис Бонавентуре, Амаду Санья, Йелле Воссен, Лои Опенда, Перси Тау.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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