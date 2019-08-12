Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

"Динамо" – "Брюгге": 23 футболиста, которые приедут в Киев

Сегодня, 12:47

Вместе с командой летит Соболь

Брюгге уже на пути в Киев

Брюгге уже на пути в Киев / Фото: clubbrugge

"Брюгге" отправился в Киев на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо". Главный тренер команды Филипп Клеман взял на игру 23 игрока.

Среди них нашлось место и Эдуарду Соболю. Также в заявке на матч есть и Деннис Бонавентуре, ранее игравший в составе луганской "Зари". Полный список доступных для игры футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Итан Хорват, Ник Шинтон, Симон Миньоле;

Реклама

Защитники: Клинтон Мата, Эдуард Соболь, Одилон Коссону, Дион Колс, Брэндон Мехеле, Симон Дели, Матей Митрович;

Полузащитники: Софьян Амрабат, Сибе Схрейверс, Тибо Влитинк, Крепин Диатта, Ханс Ванакен, Матс Ритс, Руд Вормер;

В тренде
Взрыв ядерного миниреактора: названа причина выброса радиации в России
Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Нападающие: Давид Окереке, Деннис Бонавентуре, Амаду Санья, Йелле Воссен, Лои Опенда, Перси Тау.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...