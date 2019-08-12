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"Динамо" – "Брюгге": где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня, 12:00

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский"

Динамо - Брюгге

Динамо - Брюгге / Фото: clubbrugge

Киевское "Динамо" во вторник, 13 августа, на НСК "Олимпийском" сыграет ответную встречу третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге".

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Прямую трансляцию матча "Динамо" – "Брюгге" можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Напомним, что первый матч соперников завершился победой "Брюгге" со счетом 1:0.

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Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало - во вторник, в 20:30.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

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Кстати, Соболь не вышел на поле в матче бельгийцев в чемпионате против "Остенде", где на его позиции действовал Дион Копс, и не исключено, что украинский игрок "Брюгге" сможет сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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