"Динамо" – "Брюгге": горячий поединок Лиги чемпионов с возможными осадками

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Киеве НСК "Олимпийский" состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге". Первую встречу выиграл бельгийский клуб 1:0, а значит, соперника ожидает очень жаркий прием от болельщиков киевлян. Кстати, "Динамо" – "Брюгге" онлайн видео голов можно смотреть на нашем сайте.

Не только на стадионе, но и во всем Киеве ожидается сильная жара. 13 августа в большинстве областей температура перевалит за 30 градусов, а дожди будут идти в основном на западе страны. Температура воздуха в течение дня в Киеве составит +31+34 градуса. Однако, к вечеру в столице возможен дождь с грозой. Утренние облака продержатся в Киеве недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков. Отметим, что в этот день в сравнение с Киевом, в Брюге, температура будет в два раза ниже. Там ожидается вовсе 14 градусов тепла.

В этот день отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака – можно ждать дождя.

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Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

А полузащитник Виктор Цыганков отметил, что – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

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