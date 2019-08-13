Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

"Динамо" – "Брюгге": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 13:47

Кого считают фаворитом в матче?

"Динамо" проиграло первый матч "Брюгге" - 0:1

"Динамо" проиграло первый матч "Брюгге" - 0:1 / Фото: AFP

Во вторник, 13 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское "Динамо" и бельгийский "Брюгге". Отметим, что матч "Динамо" – "Брюгге" смотреть онлайн можно на нашем сайте с 20:30 в виде текстовой трансляции.

"Динамо" – "Брюгге": горячий поединок Лиги чемпионов с возможными осадками

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Динамо". На победу украинского клуба предлагается коэффициент 2.25. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.30. На успех "Брюгге" можно поставить с коэффициентом 3.25. В процентах вероятность 43% – 28% – 29%. 

Реклама

При этом "Брюгге" является фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд турнира. Коэффициент на проход бельгийского клуба составляет 1,32, у "Динамо" он – 3,40. Это соответствует вероятности прохода Динамо 28 процентов, Брюгге 72 процента.

Победитель пары "Динамо" – "Брюгге" сыграет в решающем раунде квалификации ЛЧ против сильнейшего в противостоянии "Базель" – ЛАСК (1:2), а проигравший в третьем раунде отбора автоматически отправится в групповой этап Лиги Европы.

В тренде
Через неделю Путин посетит Францию, поговорит с Макроном об Украине
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Полузащитник Виктор Цыганков отметил, что это единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...