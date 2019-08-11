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"Динамо" – "Брюгге": стали известны судьи на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 14:30

Арбитр уже работал в матчах с украинскими командами

Динамо - Брюгге

Динамо - Брюгге / Фото: clubbrugge

Определились арбитры ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Динамо" - "Брюгге". В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет работать хорватская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья: Иван Бебек (Хорватия).

Ассистенты рефери: Горан Патаки, Боян Зобеница (оба - Хорватия).

Четвертый арбитр: Марио Зебец (Хорватия).

Бебек ранее работал на матчах "Астана" - "Динамо", "Мариуполь" – "Бордо", "Реал" - "Шахтер", "Днепр" - "Аякс" и БАТЭ - "Шахтер".

Матч "Динамо" - "Брюгге" состоится 13 августа в 20.30 на НСК "Олимпийский".

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Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

Предлагаем вам проголосовать за лучшего, по вашему мнению, игрока в составе "Динамо" и "Шахтера".

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Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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