"Динамо" – "Брюгге": стали известны судьи на матч Лиги чемпионов

Арбитр уже работал в матчах с украинскими командами

Динамо - Брюгге / Фото: clubbrugge

Определились арбитры ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Динамо" - "Брюгге". В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет работать хорватская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья: Иван Бебек (Хорватия).

Ассистенты рефери: Горан Патаки, Боян Зобеница (оба - Хорватия).

Четвертый арбитр: Марио Зебец (Хорватия).

Бебек ранее работал на матчах "Астана" - "Динамо", "Мариуполь" – "Бордо", "Реал" - "Шахтер", "Днепр" - "Аякс" и БАТЭ - "Шахтер".

Матч "Динамо" - "Брюгге" состоится 13 августа в 20.30 на НСК "Олимпийский".

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Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

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Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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