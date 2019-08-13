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"Динамо" – "Брюгге": стало известно, сколько зрителей придет на главный матч в жизни Хацкевича

Сегодня, 18:42

В случае вылета из Лиги чемпионов, белорусу грозит отставка с поста главного тренера киевлян

НСК Олимпийский

НСК Олимпийский / Фото: Facebook

Стало известно, сколько зрителей посетит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге", который состоится вечером во вторник, 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало поединка – в 20:30.

Смотреть онлайн Динамо – Брюгге матч Лиги чемпионов 13 августа

По состоянию на утро вторника, была продана 31 тысяча билетов. В целом на игре, которая пройдет в Киеве, ожидается порядка 35-40 тысяч болельщиков.

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Отметим, что полностью забитые трибуны в этом поединке – исключены. Как мы писали, накануне "Динамо" подтвердило наказание от УЕФА: матч против "Брюгге" будет частично закрытым. Данные санкции применены за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей). Согласно этому решению, будут закрыты для посещения сектора 41-62., билеты на них не реализовывались.

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Напомним, вполне возможно, что тренер "Динамо" решится на дерзкий эксперимент ради победы над "Брюгге". Наставник киевлян не исключил варианта тактической схемы с двумя нападающими. "На позиции нападающего у нас есть хороший выбор исполнителей - Беседин, Соль, Родригес. Поэтому мы можем сыграть и с двумя нападающими, и с оттянутым форвардом", – заявил Александр Хацкевич, подопечным которого предстоит отыгрываться за выездное поражение от "Брюгге" со счетом 0:1.

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Если киевляне этого не сделают, то высока вероятность, что Хацкевич будет отправлен в отставку. Так что предстоящий поединок можно смело назвать решающим в карьере белорусского специалиста.

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Лига чемпионов нск олимпийский Динамо Киев Брюгге

Источники: Динамомания , Сегодня|Спорт

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