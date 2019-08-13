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"Динамо" – "Брюгге": видео голов ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 22:03

В поединке с бельгийцами на НСК "Олимпийский" киевлянам нужна победа с разницей в два мяча

"Динамо" vs "Брюгге"

"Динамо" vs "Брюгге" / Фото: AFP

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома принимает бельгийский "Брюгге". Неделю назад киевляне проиграли со счетом 0:1. Таким образом в ответном матче команде Александра Хацкевича нужно только побеждать. Онлайн Динамо – Брюгге смотрите в трансляции на нашем сайте.

Уже на 6-й минуте матча на НСК "Олимпийский" Виталий Буяльский сделал счет 1:0 в пользу "Динамо". Андриевский получил мяч в центре поля, отдал налево на Вербича, Беньямин подключил по флангу Миколенко, тот прострелил в центр, а Буяльский переправил мяч в сетку.

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На 37-й минуте "Брюгге" сравнял счет – 1:1. Саймон Дели головой переправил мяч в сетку после подачи с угловой отметки. Ошибся Бурда. А вратарь Бойко, увы, не выручил киевлян.

На 50-й минуте "Динамо" вышло вперед – 2:1. Очень курьезным вышло взятие ворот. Вербич пробил в штангу. Первым на отскоке оказался Шепелев, и переправил мяч в сетку. Но для выхода в следующий раунд ЛЧ "Динамо" этого мало. Нужен еще один гол.

Напомним, ранее появилась информация о возможном увольнении тренера "Динамо" Александра Хацкевича. По словам экс-форварда команды Олега Саленко, сменщиком белоруса, в случае невыхода в следующий раунд ЛЧ, станет нынешний наставник динамовской молодежки Юрий Мороз либо легенда клуба – победитель Кубка кубков-1986 Александр Заваров, являющийся сейчас селекционером "Динамо".

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Лига чемпионов видео голов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня

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