"Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги Европы. Самая непредсказуемая пара – "Арсенал" – "Ренн"

"Динамо" vs "Челси". Фото: AFP

"Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a27/7db/5c8a277db091d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a27/7db/5c8a277db091d.png 2019-03-14T12:10:00+02:00 Футбол Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги Европы. Самая непредсказуемая пара - "Арсенал" - "Ренн"

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" попытается совершить чудо в поединке с "Челси", которому на выезде проиграло с безнадежным (или почти безнадежным) счетом 0:3.

Как мы сообщали, история знает случаи, когда – даже после таких разгромов – команды умудрялись отыгрываться в повторных поединках.

Расписание ответных матчей 1/8 Лиги Европы. Четверг, 14 марта

20:00 Динамо Киев – Челси ТВ: Футбол 1

Онлайн-трансляция – на нашем сайте

Первый матч – 0:3

Букмекеры на проход:40 на проход Динамо – на проход Челси ставки вообще не принимаются

20:00 Зальцбург – Наполи ТВ: Футбол 2

Первый матч – 0:3

Букмекеры на проход: 10.0 – 1.02

20:00 Краснодар – Валенсия

Первый матч - 1:2

Букмекеры на проход:3.20 – 1.30

22:00 Арсенал – Ренн ТВ: Футбол 2

Первый матч – 1:3

Букмекеры на проход:1.87 – 1.87

22:00 Славия П – Севилья

Первый матч – 2:2

Букмекеры на проход: 2.00 – 1.72

22:00 Вильярреал – Зенит

Первый матч – 3:1

Букмекеры на проход: 1.03 – 9.00

22:00 Бенфика – Динамо Загреб

Первый матч – 0:1

Букмекеры на проход: 1.90 – 1.80

22:00 Интер – Айнтрахт

Первый матч – 0:0

Букмекеры на проход:2.05 – 1.70

Трансляции матчей Лиги Европы – на сайте Oll.tv (в подписке)

Как сообщалось ранее, матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери.

Также сообщалось, что динамовец Вербич пропустит и второй матч с "Челси".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.