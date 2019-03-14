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"Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 12:10

Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги Европы. Самая непредсказуемая пара – "Арсенал" – "Ренн"

"Динамо" vs "Челси"
"Динамо" vs "Челси". Фото: AFP
"Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a27/7db/5c8a277db091d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a27/7db/5c8a277db091d.png Футбол Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги Европы. Самая непредсказуемая пара - "Арсенал" - "Ренн"

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" попытается совершить чудо в поединке с "Челси", которому на выезде проиграло с безнадежным (или почти безнадежным) счетом 0:3. 

Как мы сообщали, история знает случаи, когда – даже после таких разгромов – команды умудрялись отыгрываться в повторных поединках. 

Расписание ответных матчей 1/8 Лиги Европы. Четверг, 14 марта

  • 20:00 Динамо Киев – Челси ТВ: Футбол 1
  • Онлайн-трансляция – на нашем сайте
  • Первый матч – 0:3
  • Букмекеры на проход:40 на проход Динамо – на проход Челси ставки вообще не принимаются
  • 20:00 Зальцбург – Наполи ТВ: Футбол 2
  • Первый матч – 0:3
  • Букмекеры на проход: 10.0 – 1.02
  • 20:00 Краснодар – Валенсия
  • Первый матч - 1:2
  • Букмекеры на проход:3.20 – 1.30
  • 22:00 Арсенал – Ренн  ТВ: Футбол 2
  • Первый матч – 1:3
  • Букмекеры на проход:1.87 – 1.87
  • 22:00 Славия П – Севилья
  • Первый матч – 2:2
  • Букмекеры на проход: 2.00 – 1.72
  • 22:00 Вильярреал – Зенит
  • Первый матч – 3:1
  • Букмекеры на проход: 1.03 – 9.00
  • 22:00 Бенфика – Динамо Загреб
  • Первый матч – 0:1
  • Букмекеры на проход: 1.90 – 1.80
  • 22:00 Интер – Айнтрахт
  • Первый матч – 0:0
  • Букмекеры на проход:2.05 – 1.70
  • Трансляции матчей Лиги Европы – на сайте Oll.tv (в подписке)

Как сообщалось ранее, матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери.

Также сообщалось, что динамовец Вербич пропустит и второй матч с "Челси".

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Тег Лига Европы, Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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