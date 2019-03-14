"Динамо" – "Челси" и другие пары: расписание всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги Европы. Самая непредсказуемая пара – "Арсенал" – "Ренн"
Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" попытается совершить чудо в поединке с "Челси", которому на выезде проиграло с безнадежным (или почти безнадежным) счетом 0:3.
Как мы сообщали, история знает случаи, когда – даже после таких разгромов – команды умудрялись отыгрываться в повторных поединках.
Расписание ответных матчей 1/8 Лиги Европы. Четверг, 14 марта
- 20:00 Динамо Киев – Челси ТВ: Футбол 1
- Онлайн-трансляция – на нашем сайте
- Первый матч – 0:3
- Букмекеры на проход:40 на проход Динамо – на проход Челси ставки вообще не принимаются
- 20:00 Зальцбург – Наполи ТВ: Футбол 2
- Первый матч – 0:3
- Букмекеры на проход: 10.0 – 1.02
- 20:00 Краснодар – Валенсия
- Первый матч - 1:2
- Букмекеры на проход:3.20 – 1.30
- 22:00 Арсенал – Ренн ТВ: Футбол 2
- Первый матч – 1:3
- Букмекеры на проход:1.87 – 1.87
- 22:00 Славия П – Севилья
- Первый матч – 2:2
- Букмекеры на проход: 2.00 – 1.72
- 22:00 Вильярреал – Зенит
- Первый матч – 3:1
- Букмекеры на проход: 1.03 – 9.00
- 22:00 Бенфика – Динамо Загреб
- Первый матч – 0:1
- Букмекеры на проход: 1.90 – 1.80
- 22:00 Интер – Айнтрахт
- Первый матч – 0:0
- Букмекеры на проход:2.05 – 1.70
- Трансляции матчей Лиги Европы – на сайте Oll.tv (в подписке)
Как сообщалось ранее, матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери.
Также сообщалось, что динамовец Вербич пропустит и второй матч с "Челси".
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