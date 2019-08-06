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"Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию – Гамула

Сегодня, 13:45

Специалист дал свой прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Игорь Гамула

Игорь Гамула

"Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию – Гамула https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 Футбол Специалист дал свой прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный украинский тренер Игорь Гамула cделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" – "Динамо". Первый матч отбора ЛЧ состоится сегодня в Бельгии, начало в 19:30.

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"Киевлянам выпал довольно сложный соперник. Первая встреча пройдет в Бельгии. Мне кажется, что в этом кроется определенное преимущество для украинской команды. Играть сначала на выезде проще, так как можно строго действовать в обороне, а в ответной домашней игре на своем поле уже рисковать и играть с позиции силы. Тем не менее бельгийский футбол в последние годы явно на подъеме, поэтому "Брюгге" не выглядит легким соперником. 

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Однако и "Динамо" находится в отличной форме. В Суперкубке Украины киевляне одолели принципиального соперника донецкий "Шахтер". В украинской Премьер-лиге "Динамо" уверенно стартовало с двух побед кряду, ни разу не пропустив в этих матчах. Мне кажется, что в выездной игре "Динамо" по зубам добиться достойного результата и точно не проиграть. 

Киевляне давно не играли на групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому пора бы исправлять эту ситуацию", – считает Гамула.

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Лига чемпионов Динамо Киев Игорь Гамула Брюгге

Источник: Championat.ru

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