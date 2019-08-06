"Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию – Гамула

Известный украинский тренер Игорь Гамула cделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" – "Динамо". Первый матч отбора ЛЧ состоится сегодня в Бельгии, начало в 19:30.
Анонс матча "Брюгге" – "Динамо": на ЛЧ с новичком и шпионом
"Киевлянам выпал довольно сложный соперник. Первая встреча пройдет в Бельгии. Мне кажется, что в этом кроется определенное преимущество для украинской команды. Играть сначала на выезде проще, так как можно строго действовать в обороне, а в ответной домашней игре на своем поле уже рисковать и играть с позиции силы. Тем не менее бельгийский футбол в последние годы явно на подъеме, поэтому "Брюгге" не выглядит легким соперником.
Однако и "Динамо" находится в отличной форме. В Суперкубке Украины киевляне одолели принципиального соперника донецкий "Шахтер". В украинской Премьер-лиге "Динамо" уверенно стартовало с двух побед кряду, ни разу не пропустив в этих матчах. Мне кажется, что в выездной игре "Динамо" по зубам добиться достойного результата и точно не проиграть.
Киевляне давно не играли на групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому пора бы исправлять эту ситуацию", – считает Гамула.
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